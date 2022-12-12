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Римский-Корсаков Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Римский-Корсаков Пётр Александрович

Мать: Римская-Корсакова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Юрассовская Вера Александровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
29.02.1896

Сын: Римский-Корсаков Александр Александрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Александровна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Римский-Корсаков Георгий Александрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Прохорович Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Римская-Корсакова Елена Александровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Екатерина Александровна

Смерть
1917
Расстрелян революционерами.
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