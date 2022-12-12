Римский-Корсаков Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Юрассовская Вера Александровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
29.02.1896
Сын: Римский-Корсаков Александр Александрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Александровна
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Прохорович Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Римская-Корсакова Елена Александровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1917
Расстрелян революционерами.