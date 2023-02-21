Римская-Корсакова (Китаева) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Китаева) Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Юрассовская Вера Александровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Петрович

Рождение ребёнка
29.02.1896

Сын: Римский-Корсаков Александр Александрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Петрович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Римский-Корсаков Георгий Александрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Петрович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Прохорович Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Петрович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Римская-Корсакова Елена Александровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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