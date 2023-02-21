Римская-Корсакова (Китаева) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Юрассовская Вера Александровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Петрович
Рождение ребёнка
29.02.1896
Сын: Римский-Корсаков Александр Александрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Петрович
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
1897
Сын: Римский-Корсаков Георгий Александрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Петрович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Прохорович Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Петрович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Римская-Корсакова Елена Александровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно