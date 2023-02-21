Римская-Корсакова (Тутолмина) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Тутолмина) Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Римский-Корсаков Александр Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова София Петровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Мария Петровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Василий Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Николай Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Андрей Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Пётр Александрович

Смерть
Неизвестно
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