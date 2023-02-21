Римская-Корсакова (Тутолмина) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Римский-Корсаков Александр Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова София Петровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Мария Петровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Василий Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Николай Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Андрей Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно