Римский-Корсаков Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Римский-Корсаков Пётр Александрович

Мать: Римская-Корсакова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
03.12.1873

Сын: Римский-Корсаков Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Леонила Ивановна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Грундман Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Леонила Ивановна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Римский-Корсаков Константин Васильевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Леонила Ивановна

Рождение ребёнка
03.04.1882

Сын: Римский-Корсаков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Леонила Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1889

Сын: Римский-Корсаков Павел Васильевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Леонила Ивановна

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
15.11.1891

Дочь: Римская-Корсакова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Леонила Ивановна

Павлоград, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Леонила Ивановна

Смерть
Неизвестно
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