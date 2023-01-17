Римская-Корсакова Леонила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1873
Сын: Римский-Корсаков Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Петрович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Грундман Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Петрович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Римский-Корсаков Константин Васильевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Петрович
Рождение ребёнка
03.04.1882
Сын: Римский-Корсаков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Петрович
Рождение ребёнка
10.02.1889
Сын: Римский-Корсаков Павел Васильевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Петрович
Рождение ребёнка
15.11.1891
Дочь: Римская-Корсакова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно