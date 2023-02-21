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Римский-Корсаков Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Римский-Корсаков Василий Петрович

Мать: Римская-Корсакова Леонила Ивановна

Бракосочетание
02.07.1906

Жена: Римская-Корсакова Раиса Михайловна

Русский, Владивостокский, Приморский край
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/19/128/883
Рождение ребёнка
15.06.1907

Сын: Римский-Корсаков Георгий Константинович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Раиса Михайловна

Смерть
Неизвестно
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