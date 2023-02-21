Римский-Корсаков Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
02.07.1906
Русский, Владивостокский, Приморский край
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/19/128/883
Рождение ребёнка
15.06.1907
Сын: Римский-Корсаков Георгий Константинович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Раиса Михайловна
Смерть
Неизвестно