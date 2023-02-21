Римская-Корсакова (Завадовская) Раиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1887
Дата смерти19.11.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1906
Русский, Владивостокский, Приморский край
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/19/128/883
Рождение ребёнка
15.06.1907
Смерть
19.11.1946