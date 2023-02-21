Римская-Корсакова (Завадовская) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Завадовская) Раиса Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1887

Дата смерти

19.11.1946

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.07.1906

Муж: Римский-Корсаков Константин Васильевич

Русский, Владивостокский, Приморский край
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/19/128/883
Рождение ребёнка
15.06.1907

Сын: Римский-Корсаков Георгий Константинович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Константин Васильевич

Смерть
19.11.1946
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