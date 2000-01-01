Римский-Корсаков Пётр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Римский-Корсаков Александр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Римский-Корсаков Александр Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова София Петровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Мария Петровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Василий Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Николай Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Андрей Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1870