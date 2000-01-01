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Римский-Корсаков Пётр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Римский-Корсаков Александр Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Римский-Корсаков Александр Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова София Петровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Мария Петровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Василий Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Николай Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Андрей Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Екатерина Андреевна

Смерть
1870
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