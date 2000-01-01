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Римский-Корсаков Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Римский-Корсаков Василий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Римский-Корсаков Пётр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ленская Елизавета Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оловянникова Ольга Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1840
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