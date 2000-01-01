Римский-Корсаков Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Римский-Корсаков Василий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Римский-Корсаков Пётр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ленская Елизавета Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оловянникова Ольга Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1840