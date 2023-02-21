Римский-Корсаков Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Римский-Корсаков Александр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Николай Иванович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Константин Иванович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Степан Иванович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Александр Иванович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно