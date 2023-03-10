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Феропонт Анисимов

Место рождения

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Вычислено 1715 ст.

Дата смерти

29.08.1792 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1686 г.р.

Мать

Вычислено 1692 г.р.

Жена

Около 1716 г.р.

Дети

Вычислено 1740 г.р.
Вычислено 1743 г.р.
Вычислено 1745 г.р.

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1715 ст.

Отец: Анисим Романов

Мать: Елена Ларионова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Федорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1740

Сын: Харлампий Ферапонтов

Мать ребёнка: Марья Федорова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Сын: Кирилл Ферапонтов

Мать ребёнка: Марья Федорова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.

Сын: Агафон Ферапонтов

Мать ребёнка: Марья Федорова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Смерть
29.08.1792 ст.
Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Дворцовой вотчины деревни Трищелинка отставной солдат Ферапонт Анисимов волею божьей помер девяносто девяти (возраст неверный)

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