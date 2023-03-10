Феропонт Анисимов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1715 ст.
Дата смерти29.08.1792 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1715 ст.
Отец: Анисим Романов
Мать: Елена Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Федорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1740
Сын: Харлампий Ферапонтов
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Сын: Кирилл Ферапонтов
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.
Сын: Агафон Ферапонтов
Мать ребёнка: Марья Федорова
Смерть
29.08.1792 ст.
Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Дворцовой вотчины деревни Трищелинка отставной солдат Ферапонт Анисимов волею божьей помер девяносто девяти (возраст неверный)