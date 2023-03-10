Анисим Романов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1686 ст.
Дата смерти1752 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1686 ст.
Отец: Роман Емельянов?
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1715
Жена: Елена Ларионова
Рождение ребёнка
Вычислено 1715 ст.
Сын: Феропонт Анисимов
Мать ребёнка: Елена Ларионова
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.
Сын: Григорий Анисимов
Мать ребёнка: Елена Ларионова
Рождение ребёнка
Вычислено 1729
Сын: Дементий Анисимов
Мать ребёнка: Елена Ларионова
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.
Сын: Артемий Анисимов
Мать ребёнка: Елена Ларионова
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Сын: Евмений Анисимов
Мать ребёнка: Елена Ларионова
Смерть
1752 ст.