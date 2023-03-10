Анисим Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисим Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1686 ст.

Дата смерти

1752 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1692 г.р.

Дети

Вычислено 1715 г.р.
Вычислено 1725 г.р.
Вычислено 1729 г.р.
Вычислено 1734 г.р.
Вычислено 1738 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1686 ст.

Отец: Роман Емельянов?

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1715

Жена: Елена Ларионова

Рождение ребёнка
Вычислено 1715 ст.

Сын: Феропонт Анисимов

Мать ребёнка: Елена Ларионова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.

Сын: Григорий Анисимов

Мать ребёнка: Елена Ларионова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1729

Сын: Дементий Анисимов

Мать ребёнка: Елена Ларионова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.

Сын: Артемий Анисимов

Мать ребёнка: Елена Ларионова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Сын: Евмений Анисимов

Мать ребёнка: Елена Ларионова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1752 ст.

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