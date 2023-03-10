Кирилл Ферапонтов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилл Ферапонтов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1743 ст.

Дата смерти

24.01.1804 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1715 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1738 г.р.

Дети

Вычислено 1770 г.р.
Вычислено 1772 г.р.
Вычислено 1774 г.р.
1778 г.р.
1782 г.р.
1788 г.р.

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743 ст.

Отец: Феропонт Анисимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1770

Дочь: Ульяна Кириллова

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Бракосочетание
Около 1770

Жена: Настасья Петрова

Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Сын: Дионис Кириллин

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Дочь: Мавра Кириллина

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Рождение ребёнка
25.06.1778 ст.

Сын: Филипп Кириллин

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Дворцового ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Кирила Феропонтова родился сын Филип. Восприимники были Экономического ведомства деревни Рожнова Иван Михайлов, восприемница деревни Красухино вдо... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1782 ст.

Сын: Тихон Кириллин

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Житницкого дворца деревни Трищелинки у крестьянина Кирила Феропонтова родился сын Тихон. Восприемниками были вотчины архиерейского троицкого дому экономического ведомства деревни Рожнова крестьянин Ив... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1788 ст.

Дочь: Варвара Кириллина

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Вотчины Житнецкого дворца солдатской жены жительствующей в деревне Трищелинке с крестьянином Кириллом Ферапонтовым Евдокии Васильевой беззаконно родилась дочь Варвара. Восприимницей была деревни Трище... Показать все
Бракосочетание
Около 1788

Жена: Евдокия Васильева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Брак зарегистрирован не был
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Дочь: Евфимия Кириллина

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1796 ст.

Дочь: Георгий Кириллин

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.

Дочь: Мария Кириллина

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Смерть
24.01.1804 ст.
Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки крестьянин Кирилл Ферапонтов натуральною болезнью помре. С покаянием
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