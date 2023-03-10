Кирилл Ферапонтов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1743 ст.
Дата смерти24.01.1804 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743 ст.
Отец: Феропонт Анисимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1770
Дочь: Ульяна Кириллова
Мать ребёнка: Настасья Петрова
Бракосочетание
Около 1770
Жена: Настасья Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Сын: Дионис Кириллин
Мать ребёнка: Настасья Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Дочь: Мавра Кириллина
Мать ребёнка: Настасья Петрова
Рождение ребёнка
25.06.1778 ст.
Сын: Филипп Кириллин
Мать ребёнка: Настасья Петрова
Дворцового ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Кирила Феропонтова родился сын Филип. Восприимники были Экономического ведомства деревни Рожнова Иван Михайлов, восприемница деревни Красухино вдо... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1782 ст.
Сын: Тихон Кириллин
Мать ребёнка: Настасья Петрова
Житницкого дворца деревни Трищелинки у крестьянина Кирила Феропонтова родился сын Тихон. Восприемниками были вотчины архиерейского троицкого дому экономического ведомства деревни Рожнова крестьянин Ив... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1788 ст.
Дочь: Варвара Кириллина
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Вотчины Житнецкого дворца солдатской жены жительствующей в деревне Трищелинке с крестьянином Кириллом Ферапонтовым Евдокии Васильевой беззаконно родилась дочь Варвара. Восприимницей была деревни Трище... Показать все
Бракосочетание
Около 1788
Жена: Евдокия Васильева
Брак зарегистрирован не был
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Дочь: Евфимия Кириллина
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1796 ст.
Дочь: Георгий Кириллин
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.
Дочь: Мария Кириллина
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Смерть
24.01.1804 ст.
Удельного ведомства деревни Трищелинки крестьянин Кирилл Ферапонтов натуральною болезнью помре. С покаянием