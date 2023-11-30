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Харлампий Ферапонтов

Место рождения

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Вычислено 1740

Дата смерти

15.03.1815 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1715 г.р.

Мать

Около 1716 г.р.

Жена

Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1748 г.р.

Дети

Вычислено 1758 г.р.
1770 г.р.
Вычислено 1770 г.р.
Вычислено 1772 г.р.
Вычислено 1776 г.р.
Вычислено 1777 г.р.

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1740

Отец: Феропонт Анисимов

Мать: Марья Федорова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
14.01.1756 ст.

Жена: Екатерина Михайлова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Дана сия венечная память Николаевские церкви свидетеля мне попу Григорию Емельянову по которой венчаны деревни Выставки Харлампий Ферапонтов первым браком с девицей деревни Бухвостова Екатериной Михай... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Дочь: Ксения Харлампиева

Мать ребёнка: Екатерина Михайлова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
11.01.1769

Жена: Анна Савельева

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Вотчины Житницкого дворца вдовец деревни Выставки Харлампий Феропонтов с девицей той же вотчины деревни Погорелки Анной Савельевой
Рождение ребёнка
26.10.1770 ст.

Дочь: Параскева Харлампиева

Мать ребёнка: Анна Савельева

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Дворцовой вотчины у крестьянина деревни Выставки Харлампия Феропонтова родилась дочь Параскева. Восприимники той же вотчины деревни Хвоенки Потапий Аникеев, восприимница той же вотчины деревни Погорел... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1770

Дочь: Анна Харлампиева

Мать ребёнка: Анна Савельева

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1772

Сын: Максим Харлампиев

Мать ребёнка: Анна Савельева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1776

Сын: Иван Харлампиев

Мать ребёнка: Анна Савельева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.

Сын: Алексей Харлампиев

Мать ребёнка: Анна Савельева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1778 ст.

Сын: Филипп Харлампиев

Мать ребёнка: Анна Савельева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Житницкого дворцу у крестьянина деревни Трищелинка Харлампия Ферапонтова родился сын Филипп. Восприимница была (так в МК Мелетовского погоста ) того же погоста дьячек Гаврила Петров. Восприимницей был... Показать все
Рождение ребёнка
11.12.1784 ст.

Сын: Даниил Харлампиев

Мать ребёнка: Анна Савельева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Житницкого дворца деревни Трищелинка у Харлампия Ферапонтова родился сын Даниил. Восприимниками были той же вотчины Виделибской губы деревня Хвоенки Потапий Аникиев и деревни Трищелинка Харлампия Фера... Показать все
Рождение ребёнка
17.07.1787 ст.

Сын: Борис Харлампиев

Мать ребёнка: Анна Савельева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Вотчины Житницкого дворца деревни Трищелинка у Харлампия Ферапонтова родился сын Борис. Восприимниками были мелетовского погоста дьякон Иродион Антипов и Архиерейской вотчины деревни Везок Пентелея Си... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Сын: Симеон Харлампиев

Мать ребёнка: Анна Савельева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.

Дочь: Фекла Харлампиева

Мать ребёнка: Анна Савельева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Смерть
15.03.1815 ст.
Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки крестьянин Харлампий Ферапонтов помре, 85
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