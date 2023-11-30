Харлампий Ферапонтов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1740
Дата смерти15.03.1815 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1740
Отец: Феропонт Анисимов
Мать: Марья Федорова
Бракосочетание
14.01.1756 ст.
Жена: Екатерина Михайлова
Дана сия венечная память Николаевские церкви свидетеля мне попу Григорию Емельянову по которой венчаны деревни Выставки Харлампий Ферапонтов первым браком с девицей деревни Бухвостова Екатериной Михай... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Дочь: Ксения Харлампиева
Мать ребёнка: Екатерина Михайлова
Бракосочетание
11.01.1769
Жена: Анна Савельева
Вотчины Житницкого дворца вдовец деревни Выставки Харлампий Феропонтов с девицей той же вотчины деревни Погорелки Анной Савельевой
Рождение ребёнка
26.10.1770 ст.
Дочь: Параскева Харлампиева
Мать ребёнка: Анна Савельева
Дворцовой вотчины у крестьянина деревни Выставки Харлампия Феропонтова родилась дочь Параскева. Восприимники той же вотчины деревни Хвоенки Потапий Аникеев, восприимница той же вотчины деревни Погорел... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1770
Дочь: Анна Харлампиева
Мать ребёнка: Анна Савельева
Рождение ребёнка
Вычислено 1772
Сын: Максим Харлампиев
Мать ребёнка: Анна Савельева
Рождение ребёнка
Вычислено 1776
Сын: Иван Харлампиев
Мать ребёнка: Анна Савельева
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.
Сын: Алексей Харлампиев
Мать ребёнка: Анна Савельева
Рождение ребёнка
04.10.1778 ст.
Сын: Филипп Харлампиев
Мать ребёнка: Анна Савельева
Житницкого дворцу у крестьянина деревни Трищелинка Харлампия Ферапонтова родился сын Филипп. Восприимница была (так в МК Мелетовского погоста ) того же погоста дьячек Гаврила Петров. Восприимницей был... Показать все
Рождение ребёнка
11.12.1784 ст.
Сын: Даниил Харлампиев
Мать ребёнка: Анна Савельева
Житницкого дворца деревни Трищелинка у Харлампия Ферапонтова родился сын Даниил. Восприимниками были той же вотчины Виделибской губы деревня Хвоенки Потапий Аникиев и деревни Трищелинка Харлампия Фера... Показать все
Рождение ребёнка
17.07.1787 ст.
Сын: Борис Харлампиев
Мать ребёнка: Анна Савельева
Вотчины Житницкого дворца деревни Трищелинка у Харлампия Ферапонтова родился сын Борис. Восприимниками были мелетовского погоста дьякон Иродион Антипов и Архиерейской вотчины деревни Везок Пентелея Си... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Сын: Симеон Харлампиев
Мать ребёнка: Анна Савельева
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.
Дочь: Фекла Харлампиева
Мать ребёнка: Анна Савельева
Смерть
15.03.1815 ст.
Удельного ведомства деревни Трищелинки крестьянин Харлампий Ферапонтов помре, 85