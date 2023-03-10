Елена Ларионова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1692 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1692 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1715
Муж: Анисим Романов
Рождение ребёнка
Вычислено 1715 ст.
Сын: Феропонт Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Романов
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.
Сын: Григорий Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Романов
Рождение ребёнка
Вычислено 1729
Сын: Дементий Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Романов
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.
Сын: Артемий Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Романов
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Сын: Евмений Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Романов
Смерть
Неизвестно