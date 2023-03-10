Елена Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Ларионова

Место рождения

Плоская Лука, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Вычислено 1692 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1686 г.р.

Дети

Вычислено 1715 г.р.
Вычислено 1725 г.р.
Вычислено 1729 г.р.
Вычислено 1734 г.р.
Вычислено 1738 г.р.

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1692 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Плоская Лука, Псковский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
До 1715

Муж: Анисим Романов

Рождение ребёнка
Вычислено 1715 ст.

Сын: Феропонт Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Романов

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.

Сын: Григорий Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Романов

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1729

Сын: Дементий Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Романов

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.

Сын: Артемий Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Романов

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Сын: Евмений Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Романов

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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