Агафон Анисимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1745 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1745 ст.
Отец: Феропонт Анисимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1748
Сын: Филипп Агафонов
Мать ребёнка: Евдокия Филипова
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.
Дочь: Анна Агафонова
Мать ребёнка: Евдокия Филипова
Рождение ребёнка
Вычислено 1771
Дочь: Татьяна Агафонова
Мать ребёнка: Евдокия Филипова
Рождение ребёнка
05.10.1774 ст.
Сын: Петр Агафонов
Мать ребёнка: Евдокия Филипова
Дворцовой вотчины деревни Трищелинки у крестьянина Агафона Ферапонтова родился сын Петр. Восприимник деревни Сменково А****** Григорьев восприимница крестьянская жена деревни Селятино Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Сын: Ияков Агафонов
Мать ребёнка: Евдокия Филипова
Рождение ребёнка
27.06.1784 ст.
Сын: Андрей Агафонов
Мать ребёнка: Евдокия Филипова
Житницкого дворца деревни Трищелинка у Агафона Ферапонтова родился сын Андрей. Восприимниками были Архиерейской вотчины деревни Дроздово Евстифей Михайлов и деревни Угол Никифора Семенова дочь девица ... Показать все
Бракосочетание
19.02.1785 ст.
Жена: Гликерия Евстигнеева
Вотчины Житницкого дворца деревни Трищелинка Агафон Ферапонтов вдов со вдовою Архиерейской вотчины деревни Лютовец Гликериею Евстигнеевою венчан вторым браком
Рождение ребёнка
22.11.1785 ст.
Дочь: Екатерина Агафонова
Мать ребёнка: Гликерия Евстигнеева
Житницкого дворца деревни Трищелинка у Агафона Ферапонтова родилась дочь Екатерина. Восприимницей была дочь его девица Анна
Рождение ребёнка
28.06.1788 ст.
Дочь: Марфа Агафонова
Мать ребёнка: Гликерия Евстигнеева
Вотчины Житницкого дворца деревни Трищелинка у Агафона Ферапонтова родилась дочь Марфа. Восприимница той же деревни жительствующая солдацкая жена Евдокия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Филипова
Смерть
Неизвестно