Агафон Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафон Анисимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1745 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1715 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1737 г.р.

Дети

Вычислено 1748 г.р.
Вычислено 1767 г.р.
Вычислено 1771 г.р.
1774 г.р.
Вычислено 1781 г.р.
1784 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1745 ст.

Отец: Феропонт Анисимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1748

Сын: Филипп Агафонов

Мать ребёнка: Евдокия Филипова

Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.

Дочь: Анна Агафонова

Мать ребёнка: Евдокия Филипова

Рождение ребёнка
Вычислено 1771

Дочь: Татьяна Агафонова

Мать ребёнка: Евдокия Филипова

Рождение ребёнка
05.10.1774 ст.

Сын: Петр Агафонов

Мать ребёнка: Евдокия Филипова

Дворцовой вотчины деревни Трищелинки у крестьянина Агафона Ферапонтова родился сын Петр. Восприимник деревни Сменково А****** Григорьев восприимница крестьянская жена деревни Селятино Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Сын: Ияков Агафонов

Мать ребёнка: Евдокия Филипова

Рождение ребёнка
27.06.1784 ст.

Сын: Андрей Агафонов

Мать ребёнка: Евдокия Филипова

Житницкого дворца деревни Трищелинка у Агафона Ферапонтова родился сын Андрей. Восприимниками были Архиерейской вотчины деревни Дроздово Евстифей Михайлов и деревни Угол Никифора Семенова дочь девица ... Показать все
Бракосочетание
19.02.1785 ст.

Жена: Гликерия Евстигнеева

Вотчины Житницкого дворца деревни Трищелинка Агафон Ферапонтов вдов со вдовою Архиерейской вотчины деревни Лютовец Гликериею Евстигнеевою венчан вторым браком
Рождение ребёнка
22.11.1785 ст.

Дочь: Екатерина Агафонова

Мать ребёнка: Гликерия Евстигнеева

Житницкого дворца деревни Трищелинка у Агафона Ферапонтова родилась дочь Екатерина. Восприимницей была дочь его девица Анна
Рождение ребёнка
28.06.1788 ст.

Дочь: Марфа Агафонова

Мать ребёнка: Гликерия Евстигнеева

Вотчины Житницкого дворца деревни Трищелинка у Агафона Ферапонтова родилась дочь Марфа. Восприимница той же деревни жительствующая солдацкая жена Евдокия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Филипова

Смерть
Неизвестно
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