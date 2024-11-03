Козлова (Гальцева) Галина Ивановна 17.02.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козлова (Гальцева) Галина Ивановна

Автор
АГ
Гольц А.

женский, родилась 17.02.1940, Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

умерла 17.02.2019, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Гальцев (Гальцов) Иван Михайлович07.01.1906 ст. г.р.
Мать
Гальцева (Баранова) Евдокия ИоновнаНеизвестно г.р.
Супруги
Козлов Михаил Козьмич23.09.1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1940

Отец: Гальцев (Гальцов) Иван Михайлович

Мать: Гальцева (Баранова) Евдокия Ионовна

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
10.04.1965

Муж: Козлов Михаил Козьмич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
13.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Михаил Козьмич

Рождение ребёнка
15.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Михаил Козьмич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
17.02.2019
Москва, город федерального значения Москва

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