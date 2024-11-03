Козлова (Гальцева) Галина Ивановна
женский, родилась 17.02.1940, Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
умерла 17.02.2019, Москва, город федерального значения Москва
ОтецГальцев (Гальцов) Иван Михайлович07.01.1906 ст. г.р.
МатьГальцева (Баранова) Евдокия ИоновнаНеизвестно г.р.
Супруги
Козлов Михаил Козьмич23.09.1939 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
17.02.1940
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
10.04.1965
Рождение ребёнка
13.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Михаил Козьмич
Рождение ребёнка
15.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Михаил Козьмич
Смерть
17.02.2019