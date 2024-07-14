Гальцев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1973
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Место жительства
1928
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Образование
С 1929 по 1934
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт, инженер-гидротехник-водоснабженец
Бракосочетание
До 1939
Рождение ребёнка
До 1940
Дочь: Пахотина (Гальцева) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Гальцева (Баранова) Евдокия Ионовна
Рождение ребёнка
17.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гальцева (Баранова) Евдокия Ионовна
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: Гальцева (Баранова) Евдокия Ионовна
Место жительства
1952
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Около 1954
Смерть
После 1973