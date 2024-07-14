Гальцев Иван Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГальцев Иван Михайлович

Гальцев Иван Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1973

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гальцев (Гольц) Михаил (Михель)

Мать: Гальцева Ирина Карповна

Место жительства
1928
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Образование
С 1929 по 1934
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт, инженер-гидротехник-водоснабженец
Бракосочетание
До 1939

Жена: Гальцева (Баранова) Евдокия Ионовна

Рождение ребёнка
До 1940

Дочь: Пахотина (Гальцева) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Гальцева (Баранова) Евдокия Ионовна

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцева (Баранова) Евдокия Ионовна

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Гальцев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Гальцева (Баранова) Евдокия Ионовна

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Место жительства
1952
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Около 1954
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Смерть
После 1973
Салават, город Салават, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.