Гальцева (Баранова) Евдокия Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранов Ион
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1939
Рождение ребёнка
До 1940
Дочь: Пахотина (Гальцева) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Гальцев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
17.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гальцев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Гальцев Иван Михайлович
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно