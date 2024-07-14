Гальцева (Баранова) Евдокия Ионовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГальцева (Баранова) Евдокия Ионовна

Гальцева (Баранова) Евдокия Ионовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
До 1940 г.р.
1949 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Ион

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1939

Муж: Гальцев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
До 1940

Дочь: Пахотина (Гальцева) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Гальцев Иван Михайлович

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гальцев Иван Михайлович

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Гальцев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Гальцев Иван Михайлович

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.