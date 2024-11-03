Козлов Михаил Козьмич 23.09.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козлов Михаил Козьмич

Автор
АГ
Гольц А.

мужской, родился 23.09.1939, Москва, город федерального значения Москва

умер 13.06.2013, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Козлова (Гальцева) Галина Ивановна17.02.1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1939

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

Образование
С 1947 по 1954
Москва, город федерального значения Москва

Школа №132

Образование
С 1955 по 1959
Москва, город федерального значения Москва

Московский металлургический техникум, отделение КИП и автоматики

Работа или профессия
1959
Москва, город федерального значения Москва

Карачаровский завод пластмасс (Полимербыт)

Призыв на военную службу
С ?.11.1959 по ?.12.1962

Работа или профессия
С ?.01.1963
Москва, город федерального значения Москва

Первый московский подшипниковский завод, механический цех №3

Образование
С ?.09.1963
Москва, город федерального значения Москва

Московский институт электронного машиностроения (ныне МИЭМ)

Бракосочетание
10.04.1965

Жена: Козлова (Гальцева) Галина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
13.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова (Гальцева) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
15.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова (Гальцева) Галина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
13.06.2013
Москва, город федерального значения Москва

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