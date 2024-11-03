Козлов Михаил Козьмич
мужской, родился 23.09.1939, Москва, город федерального значения Москва
умер 13.06.2013, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Козлова (Гальцева) Галина Ивановна17.02.1940 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1939
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
С 1947 по 1954
Образование
С 1955 по 1959
Работа или профессия
1959
Призыв на военную службу
С ?.11.1959 по ?.12.1962
Работа или профессия
С ?.01.1963
Образование
С ?.09.1963
Бракосочетание
10.04.1965
Рождение ребёнка
13.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова (Гальцева) Галина Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова (Гальцева) Галина Ивановна
Смерть
13.06.2013