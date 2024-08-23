Ванюрхина (Гуськова Дехтева) Параскева Макарова
Место рождения
Дата рождения10.10.1868 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
10.10.1868 ст.
Деревни Верхней Сарпалы крестьянин Макар Васильев и законная его жена Анна Антонова
Крещение
13.10.1868 ст.
Восприемники: Той же деревни крестьянин Никандр Федоров и женка Акулина Антонова
Бракосочетание
14.10.1888 ст.
Деревни Нератовки крестьянский сын Агапий Степанов Павлов православный первым браком (18 лет). Деревни Нератовки крестьянская дочь девица Параскева Макарова православная первым браком (20 лет)
Рождение ребёнка
11.08.1889 ст.
Дочь: (Ванюрхина) Наталия Агапова
Отец ребёнка: Ванюрхин Агапий Стефанов
Деревни Нератовки крестьянин Агапий Степанов и законная жена его Параскева Макарова,оба православные
Рождение ребёнка
09.11.1890 ст.
Дочь: Ершова (Ванюрхина) Матрона Агапова
Отец ребёнка: Ванюрхин Агапий Стефанов
Деревни Нератовки крестьянинАгапий Стефанов и законная жена его Параскева Макарова,оба православные
Рождение ребёнка
19.03.1893 ст.
Сын: Ванюрхин Яков Агапов
Отец ребёнка: Ванюрхин Агапий Стефанов
Деревни Нератовки крестьянин Агапий Степанов Ванюрхин и законная жена его Параскева Макарова,оба православные
Рождение ребёнка
13.12.1896 ст.
Дочь: (Ванюрхина) Ульяна (Иулиания) Агапова
Отец ребёнка: Ванюрхин Агапий Стефанов
Деревни Нератовки крестьянин Агап Стефанов и законная жена его Параскева Макарова,оба православные
Рождение ребёнка
13.11.1898 ст.
Дочь: (Ванюрхина) Екатерина Агапова
Отец ребёнка: Ванюрхин Агапий Стефанов
Деревни Нератовки крестьянин Агапий Стефанов и законная жена его Параскева Макарова,оба православные
Рождение ребёнка
01.03.1900 ст.
Сын: Ванюркин (Ванюрхин) Капитон Агапович
Отец ребёнка: Ванюрхин Агапий Стефанов
Деревни Нератовки крестьянин Агапий Стефанов и законная жена его Параскева Макарова,оба православные
Рождение ребёнка
05.04.1903 ст.
Сын: Ванюрихин (Ванюрхин) Василий Агапович
Отец ребёнка: Ванюрхин Агапий Стефанов
Деревни Нератовки крестьянин Агапий Стефанов Ванюрхин и законная жена его Параскева Макаровна,оба православные
Рождение ребёнка
13.05.1908 ст.
Сын: Ванюрихин (Ванюрхин) Дмитрий Агапович
Отец ребёнка: Ванюрхин Агапий Стефанов
Деревни Нератовки крестьянин Агапий Стефанов Ванюрхин и законная жена его Параскева Павлова ?,оба православные
Рождение ребёнка
08.05.1910 ст.
Сын: Ванюрихин (Ванюрхин) Николай Агапович
Отец ребёнка: Ванюрхин Агапий Стефанов
Деревни Нератовки крестьянин Карп ? Стефанов и законная жена его Параскева Макарова,оба православные