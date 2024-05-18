Ванюркин (Ванюрхин) Капитон Агапович
Место рождения
Дата рождения01.03.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1900 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Агапий Стефанов и законная жена его Параскева Макарова,оба православные
Место жительства
Неизвестно
Баку
Крещение
05.03.1900 ст.
Той же деревни крестьянин Яков Макаров и крестьянская девица Мария Стефанова
Рождение ребёнка
28.02.1921
Сын: Ванюркин (Ванюрхин) Иван Капитонович
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
24.04.1944
Сайт " Память народа" Ванюркин Капитон Аганович Свидетельства о болезни Дата рождения: __.__.1900 Наименование военкомата: Шаумяновский РВК, Азербайджанская ССР, г. Баку, Шаумяновский р-н Дата и место... Показать все
Военная награда
06.11.1945
Сайт " Память народа" Ванюркин Капитон Агапович Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата рождения: __.__.1904 Воинское звание: ст. сержант Наименование награды: Медаль «За отвагу» Дата документа: 0... Показать все
Смерть
Неизвестно