Ванюркин (Ванюрхин) Капитон Агапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюркин (Ванюрхин) Капитон Агапович

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.03.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1900 ст.

Отец: Ванюрхин Агапий Стефанов

Мать: Ванюрхина (Гуськова Дехтева) Параскева Макарова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Агапий Стефанов и законная жена его Параскева Макарова,оба православные
Место жительства
Неизвестно
Баку
Крещение
05.03.1900 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Той же деревни крестьянин Яков Макаров и крестьянская девица Мария Стефанова
Рождение ребёнка
28.02.1921

Сын: Ванюркин (Ванюрхин) Иван Капитонович

Мать ребёнка: не указана

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
24.04.1944
Сайт " Память народа" Ванюркин Капитон Аганович Свидетельства о болезни Дата рождения: __.__.1900 Наименование военкомата: Шаумяновский РВК, Азербайджанская ССР, г. Баку, Шаумяновский р-н Дата и место... Показать все
Военная награда
06.11.1945
Сайт " Память народа" Ванюркин Капитон Агапович Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата рождения: __.__.1904 Воинское звание: ст. сержант Наименование награды: Медаль «За отвагу» Дата документа: 0... Показать все
Смерть
Неизвестно

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