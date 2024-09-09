Ершова (Ванюрхина) Матрона Агапова
Место рождения
Дата рождения09.11.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1890 ст.
Деревни Нератовки крестьянинАгапий Стефанов и законная жена его Параскева Макарова,оба православные
Крещение
11.11.1890 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Яков Макаров и той же деревни крестьянская девица Ольга Стефанова
Бракосочетание
19.10.1909 ст.
Деревни Нератовки крестьянина Ивана Иулиановича сын Феодор, православного исповедания,первым браком (18 лет). Деревни Нератовки крестьянина Агапия Стефанова дочь девица Матрона, православного исповеда... Показать все
Рождение ребёнка
13.05.1910 ст.
Дочь: Ершов Федор (Феодор) Феодоров
Отец ребёнка: Ершов Федор (Феодор) Иванов
Деревни Нератовки крестьянин Феодор Иванов Ершев и законная жена его Матрона Агапиева,оба православные
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Сын: Ершов Иван Федорович Феодорович
Отец ребёнка: Ершов Федор (Феодор) Иванов
Рождение ребёнка
22.07.1912 ст.
Дочь: (Ершова) Параскева Феодоровна
Отец ребёнка: Ершов Федор (Феодор) Иванов
Рождение ребёнка
10.06.1914 ст.
Отец ребёнка: Ершов Федор (Феодор) Иванов
Деревни Нератовки крестьянин Феодор Иванов Ершов и законная жена его Матрона Агапиева,оба православные
Рождение ребёнка
23.06.1915 ст.
Дочь: (Ершова) Анна Феодорова
Отец ребёнка: Ершов Федор (Феодор) Иванов
Смерть
Неизвестно