Ершов Федор (Феодор) Иванов
Место рождения
Дата рождения04.06.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.06.1891 ст.
Бракосочетание
19.10.1909 ст.
Деревни Нератовки крестьянина Ивана Иулиановича сын Феодор, православного исповедания,первым браком (18 лет). Деревни Нератовки крестьянина Агапия Стефанова дочь девица Матрона, православного исповеда... Показать все
Рождение ребёнка
13.05.1910 ст.
Дочь: Ершов Федор (Феодор) Феодоров
Мать ребёнка: Ершова (Ванюрхина) Матрона Агапова
Деревни Нератовки крестьянин Феодор Иванов Ершев и законная жена его Матрона Агапиева,оба православные
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Сын: Ершов Иван Федорович Феодорович
Мать ребёнка: Ершова (Ванюрхина) Матрона Агапова
Рождение ребёнка
22.07.1912 ст.
Дочь: (Ершова) Параскева Феодоровна
Мать ребёнка: Ершова (Ванюрхина) Матрона Агапова
Рождение ребёнка
10.06.1914 ст.
Мать ребёнка: Ершова (Ванюрхина) Матрона Агапова
Деревни Нератовки крестьянин Феодор Иванов Ершов и законная жена его Матрона Агапиева,оба православные
Рождение ребёнка
23.06.1915 ст.
Дочь: (Ершова) Анна Феодорова
Мать ребёнка: Ершова (Ванюрхина) Матрона Агапова
Деревни Нератовки состоящий на военной службе Феодор Иванов Ершов и законная жена его Матрона Агапиева,оба православные
Смерть
Неизвестно