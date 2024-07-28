Ванюрихин (Ванюрхин) Василий Агапович
Место рождения
Дата рождения05.04.1903 ст.
Дата смерти08.03.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1903 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Агапий Стефанов Ванюрхин и законная жена его Параскева Макаровна,оба православные
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Сайт "Память народа" Ванюрихин Василий Агапович Записи из БД офицеров ЦА МО РФ Дата рождения: 1903 Место рождения: Татарская АССР деревня Нератовка Наименование военкомата: Ачинский ГВК Красноярский к... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Сайт "Память народа" Ванюрихин Василий Агапович Записи из БД офицеров ЦА МО РФ Дата рождения: 1903 Место рождения: Татарская АССР деревня Нератовка Наименование военкомата: Ачинский ГВК Красноярский к... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Архив: Гоударственное казенное учреждение Кемеровской области "Государственный архив Кемеровской области" >> Фонд: Кемеровский обком КПСС >> Опись: Справки,отчеты,дела по учету кадров. Даты документо... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Архив: Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Государственный архив Новосибирской области" >> Фонд: Западно-Сибирский краевой комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевик... Показать все
Крещение
07.04.1903 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Александр Яковлев Гуськов и города Мензелинска крестьянская девица Домна Фёдорова Глазунова
Военная служба
15.10.1903
Сайт "Память народа" ?Ваторихин Василий Агапович Записи из БД офицеров ЦА МО РФ Дата рождения: 17.03.1903 Место рождения: Татарская АССР Заинский район село Нератово Дата призыва: 15.10.1925 Воинское ... Показать все
Военная служба
1925
Сайт "Память народа" Ванюрихин Василий Агапович Учетно-послужная картотека Дата рождения: __.__.1903 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Дата поступления на службу: __.__.1925 Воин... Показать все
Военная служба
1925
Сайт "Память народа" Ванюрихин Василий Агафович Учетно-послужная картотека Дата рождения: __.__.1903 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Дата поступления на службу: __.__.1925 Воин... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1925
Дочь: Кузнецова (Ванюрихина) Анна Васильева
Мать ребёнка: Ванюрихина Анна Федоровна
Военная служба
15.10.1925
Сайт "Память народа" ?Ваторихин Василий Агапович Учетно-послужная картотека Дата рождения: 17.03.1903 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Дата поступления на службу: 15.10.1925 Вои... Показать все
Рождение ребёнка
1928
Сын: Ванюрихин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Ванюрихина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
07.01.1930
Сын: Ванюрихин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Ванюрихина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
07.02.1932
Дочь: Михайлова (Ванюрихина) Валентина Васильева
Мать ребёнка: Ванюрихина Анна Федоровна
Военная служба
1941
Сайт "Память народа" Ванюрихин Василий Агапович Учетно-послужная картотека Дата рождения: __.__.1903 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовский с/с Дата поступления на службу: __.__.194... Показать все
Смерть
08.03.1982
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область