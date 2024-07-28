Ванюрихин (Ванюрхин) Василий Агапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюрихин (Ванюрхин) Василий Агапович

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Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.04.1903 ст.

Дата смерти

08.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1903 ст.

Отец: Ванюрхин Агапий Стефанов

Мать: Ванюрхина (Гуськова Дехтева) Параскева Макарова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Агапий Стефанов Ванюрхин и законная жена его Параскева Макаровна,оба православные
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванюрихина Анна Федоровна

Военная служба
Неизвестно
Сайт "Память народа" Ванюрихин Василий Агапович Записи из БД офицеров ЦА МО РФ Дата рождения: 1903 Место рождения: Татарская АССР деревня Нератовка Наименование военкомата: Ачинский ГВК Красноярский к... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Сайт "Память народа" Ванюрихин Василий Агапович Записи из БД офицеров ЦА МО РФ Дата рождения: 1903 Место рождения: Татарская АССР деревня Нератовка Наименование военкомата: Ачинский ГВК Красноярский к... Показать все
Упоминание
Неизвестно
 Архив: Гоударственное казенное учреждение Кемеровской области "Государственный архив Кемеровской области" >> Фонд: Кемеровский обком КПСС >> Опись: Справки,отчеты,дела по учету кадров. Даты документо... Показать все
Упоминание
Неизвестно
 Архив: Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Государственный архив Новосибирской области" >> Фонд: Западно-Сибирский краевой комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевик... Показать все
Крещение
07.04.1903 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Александр Яковлев Гуськов и города Мензелинска крестьянская девица Домна Фёдорова Глазунова
Военная служба
15.10.1903
Сайт "Память народа" ?Ваторихин Василий Агапович Записи из БД офицеров ЦА МО РФ Дата рождения: 17.03.1903 Место рождения: Татарская АССР Заинский район село Нератово Дата призыва: 15.10.1925 Воинское ... Показать все
Военная служба
1925
Сайт "Память народа" Ванюрихин Василий Агапович Учетно-послужная картотека Дата рождения: __.__.1903 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Дата поступления на службу: __.__.1925 Воин... Показать все
Военная служба
1925
Сайт "Память народа" Ванюрихин Василий Агафович Учетно-послужная картотека Дата рождения: __.__.1903 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Дата поступления на службу: __.__.1925 Воин... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1925

Дочь: Кузнецова (Ванюрихина) Анна Васильева

Мать ребёнка: Ванюрихина Анна Федоровна

Военная служба
15.10.1925
Сайт "Память народа" ?Ваторихин Василий Агапович Учетно-послужная картотека Дата рождения: 17.03.1903 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Дата поступления на службу: 15.10.1925 Вои... Показать все
Рождение ребёнка
1928

Сын: Ванюрихин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ванюрихина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
07.01.1930

Сын: Ванюрихин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Ванюрихина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
07.02.1932

Дочь: Михайлова (Ванюрихина) Валентина Васильева

Мать ребёнка: Ванюрихина Анна Федоровна

Военная служба
1941
Сайт "Память народа" Ванюрихин Василий Агапович Учетно-послужная картотека Дата рождения: __.__.1903 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовский с/с Дата поступления на службу: __.__.194... Показать все
Смерть
08.03.1982
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

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