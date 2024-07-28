Ванюрихина Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1925
Дочь: Кузнецова (Ванюрихина) Анна Васильева
Отец ребёнка: Ванюрихин (Ванюрхин) Василий Агапович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Ванюрихин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ванюрихин (Ванюрхин) Василий Агапович
Рождение ребёнка
07.01.1930
Сын: Ванюрихин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Ванюрихин (Ванюрхин) Василий Агапович
Рождение ребёнка
07.02.1932
Дочь: Михайлова (Ванюрихина) Валентина Васильева
Отец ребёнка: Ванюрихин (Ванюрхин) Василий Агапович
Смерть
?.12.1957