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Ванюрихина Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1957

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванюрихин (Ванюрхин) Василий Агапович

Рождение ребёнка
18.08.1925

Дочь: Кузнецова (Ванюрихина) Анна Васильева

Отец ребёнка: Ванюрихин (Ванюрхин) Василий Агапович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Ванюрихин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ванюрихин (Ванюрхин) Василий Агапович

Рождение ребёнка
07.01.1930

Сын: Ванюрихин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ванюрихин (Ванюрхин) Василий Агапович

Рождение ребёнка
07.02.1932

Дочь: Михайлова (Ванюрихина) Валентина Васильева

Отец ребёнка: Ванюрихин (Ванюрхин) Василий Агапович

Смерть
?.12.1957

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