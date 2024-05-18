Ванюрихин (Ванюрхин) Николай Агапович
Место рождения
Дата рождения08.05.1910 ст.
Дата смерти30.04.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1910 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Карп ? Стефанов и законная жена его Параскева Макарова,оба православные
Крещение
09.05.1910 ст.
Врсприемники: Деревни Нератовки крестьянин Феодор Иванов и той же деревни крестьянская жена Мария Стефанова
Смерть
30.04.1911 ст.
от младенческой Деревни Нератовки Агапия Стефанова Ванюрхина сын Николай (11мес.)