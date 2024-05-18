Ванюрихин (Ванюрхин) Николай Агапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВанюрихин (Ванюрхин) Николай Агапович

Ванюрихин (Ванюрхин) Николай Агапович

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.05.1910 ст.

Дата смерти

30.04.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1910 ст.

Отец: Ванюрхин Агапий Стефанов

Мать: Ванюрхина (Гуськова Дехтева) Параскева Макарова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Карп ? Стефанов и законная жена его Параскева Макарова,оба православные
Крещение
09.05.1910 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Врсприемники: Деревни Нератовки крестьянин Феодор Иванов и той же деревни крестьянская жена Мария Стефанова
Смерть
30.04.1911 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой Деревни Нератовки Агапия Стефанова Ванюрхина сын Николай (11мес.)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.