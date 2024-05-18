(Ванюрхина) Ульяна (Иулиания) Агапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ванюрхина) Ульяна (Иулиания) Агапова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.12.1896 ст.

Дата смерти

17.11.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1896 ст.

Отец: Ванюрхин Агапий Стефанов

Мать: Ванюрхина (Гуськова Дехтева) Параскева Макарова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Агап Стефанов и законная жена его Параскева Макарова,оба православные
Крещение
15.12.1896 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Яков Макаров и деревни Соколки крестьянская жена Соломония Стефанова
Смерть
17.11.1897 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от кори Деревни Нератовки Агапия Стефанова дочь Иулиания

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