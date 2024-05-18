(Ванюрхина) Ульяна (Иулиания) Агапова
Место рождения
Дата рождения13.12.1896 ст.
Дата смерти17.11.1897 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1896 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Агап Стефанов и законная жена его Параскева Макарова,оба православные
Крещение
15.12.1896 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Яков Макаров и деревни Соколки крестьянская жена Соломония Стефанова
Смерть
17.11.1897 ст.
от кори Деревни Нератовки Агапия Стефанова дочь Иулиания