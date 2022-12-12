фон Левенштерн (Гамалея) Екатерина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон Левенштерн (Гамалея) Екатерина Гавриловна

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Место рождения

Семяновка, Сумська область

Дата рождения

24.03.1807

Дата смерти

15.07.1887

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1807

Отец: Гамалея Гавриил Михайлович

Мать: Гамалея Юлиана (Ульяна) Александровна

Семяновка, Сумська область
Бракосочетание
1826

Муж: Фон Левенштерн Иван Эдуард

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Покорский-Жаравка Елизавета

Отец ребёнка: Фон Левенштерн Иван Эдуард

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1831

Сын: Фон Левенштерн Александр

Отец ребёнка: Фон Левенштерн Иван Эдуард

Рождение ребёнка
26.01.1840

Дочь: Васильева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Фон Левенштерн Иван Эдуард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серебрякова Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Фон Левенштерн Иван Эдуард

Работа или профессия
Неизвестно
Имела майорат Гамалеевку в Курской губернии - передавался по наследству старшей дочери
Смерть
15.07.1887
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