фон Левенштерн (Гамалея) Екатерина Гавриловна
Место рождения
Дата рождения24.03.1807
Дата смерти15.07.1887
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1807
Бракосочетание
1826
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Покорский-Жаравка Елизавета
Отец ребёнка: Фон Левенштерн Иван Эдуард
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Фон Левенштерн Иван Эдуард
Рождение ребёнка
26.01.1840
Дочь: Васильева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Фон Левенштерн Иван Эдуард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серебрякова Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Фон Левенштерн Иван Эдуард
Работа или профессия
Неизвестно
Имела майорат Гамалеевку в Курской губернии - передавался по наследству старшей дочери
Смерть
15.07.1887