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фон Левенштерн Иван Эдуард

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Место рождения

Раазику

Дата рождения

28.03.1790

Дата смерти

05.11.1837

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Раазику
Бракосочетание
1826

Жена: Фон Левенштерн Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Покорский-Жаравка Елизавета

Мать ребёнка: Фон Левенштерн Екатерина Гавриловна

Москва, город федерального значения Москва
Награда
18.12.1830
Кавалер Орден Святого Георгия 4-го класса, 18.XII.1830 (выслуга)
Рождение ребёнка
1831

Сын: Фон Левенштерн Александр

Мать ребёнка: Фон Левенштерн Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
26.01.1840

Дочь: Васильева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Фон Левенштерн Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серебрякова Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Фон Левенштерн Екатерина Гавриловна

Работа или профессия
Неизвестно
Генерал -майор. Гетман астраханского казачьего войска. (атаман наказной - назначался правительством)
Работа или профессия
Неизвестно
General-major. Getman astrtohanskogo kozac'ego voyska
Смерть
05.11.1837
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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