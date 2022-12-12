фон Левенштерн Иван Эдуард
Место рожденияРаазику
Дата рождения28.03.1790
Дата смерти05.11.1837
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Раазику
Бракосочетание
1826
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Покорский-Жаравка Елизавета
Мать ребёнка: Фон Левенштерн Екатерина Гавриловна
Москва, город федерального значения Москва
Награда
18.12.1830
Кавалер Орден Святого Георгия 4-го класса, 18.XII.1830 (выслуга)
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Фон Левенштерн Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
26.01.1840
Дочь: Васильева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Фон Левенштерн Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серебрякова Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Фон Левенштерн Екатерина Гавриловна
Работа или профессия
Неизвестно
Генерал -майор. Гетман астраханского казачьего войска. (атаман наказной - назначался правительством)
Работа или профессия
Неизвестно
General-major. Getman astrtohanskogo kozac'ego voyska
Смерть
05.11.1837
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область