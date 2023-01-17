Гамалея (Эссен фон-Борнеман) Юлиана (Ульяна) Александровна
Место рожденияЛифляндия
Дата рождения10.05.1786
Дата смерти04.05.1840
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.05.1776
Рождение
10.05.1786
Лифляндия
Рождение ребёнка
24.12.1803
Сын: Гамалея Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
24.01.1805
Сын: Гамалея Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
09.05.1806
Сын: Гамалея Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
24.03.1807
Дочь: Фон Левенштерн Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Михайлович
Смерть
04.05.1840
Россия