Гамалея (Эссен фон-Борнеман) Юлиана (Ульяна) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамалея (Эссен фон-Борнеман) Юлиана (Ульяна) Александровна

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Место рождения

Лифляндия

Дата рождения

10.05.1786

Дата смерти

04.05.1840

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.05.1776

Муж: Гамалея Гавриил Михайлович

Рождение
10.05.1786

Отец: Von Essen Alexander Alexandrovich

Мать: Von Essen Kathariina Elisabeth

Лифляндия
Рождение ребёнка
24.12.1803

Сын: Гамалея Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Михайлович

Клепалы, Сумська область
Рождение ребёнка
24.01.1805

Сын: Гамалея Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Михайлович

Клепалы, Сумська область
Рождение ребёнка
09.05.1806

Сын: Гамалея Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Михайлович

Семяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
24.03.1807

Дочь: Фон Левенштерн Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Михайлович

Семяновка, Сумська область
Смерть
04.05.1840
Россия
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