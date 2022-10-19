von Essen Alexander Alexandrovich
Место рожденияPorafer, Estonia
Дата рождения31.10.1748
Дата смерти20.11.1805
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1748
Бракосочетание
28.02.1785
Рождение ребёнка
10.05.1786
Дочь: Гамалея (Эссен фон-Борнеман) Юлиана (Ульяна) Александровна
Мать ребёнка: von Essen (von Bornemann) Kathariina Elisabeth
Рождение ребёнка
09.04.1792
Дочь: (Von Essen) Margarethe Katharina
Мать ребёнка: von Essen (von Bornemann) Kathariina Elisabeth
Смерть
20.11.1805