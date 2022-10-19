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von Essen Alexander Alexandrovich

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Место рождения

Porafer, Estonia

Дата рождения

31.10.1748

Дата смерти

20.11.1805

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1748

Отец: Von Essen Alexander Reinhold

Мать: Von Essen (Von Schwebs) Renata Juliana

Бракосочетание
28.02.1785

Жена: von Essen (von Bornemann) Kathariina Elisabeth

Рождение ребёнка
10.05.1786

Дочь: Гамалея (Эссен фон-Борнеман) Юлиана (Ульяна) Александровна

Мать ребёнка: von Essen (von Bornemann) Kathariina Elisabeth

Рождение ребёнка
09.04.1792

Дочь: (Von Essen) Margarethe Katharina

Мать ребёнка: von Essen (von Bornemann) Kathariina Elisabeth

Смерть
20.11.1805

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