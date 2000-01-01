Von Essen (Von Schwebs) Renata Juliana — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Von Essen (Von Schwebs) Renata Juliana

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.03.1745

Муж: Von Essen Alexander Reinhold

Rujen, Wolmar, Liefland, Rússia
Рождение ребёнка
15.11.1747

Сын: Von Essen Otto Wilhelm

Отец ребёнка: Von Essen Alexander Reinhold

Pörafer, Sankt Jacobi, Viru,Estonia, USSR
Рождение ребёнка
31.10.1748

Сын: Von Essen Alexander Alexandrovich

Отец ребёнка: Von Essen Alexander Reinhold

Porafer, Estonia
Рождение ребёнка
11.04.1751

Дочь: Von Glasenapp Margarethe

Отец ребёнка: Von Essen Alexander Reinhold

ur, Ryazanskaya Oblast', Rússia
Рождение ребёнка
08.05.1759

Дочь: Catharina Renata

Отец ребёнка: Von Essen Alexander Reinhold

Flemmingshof, Lais, Tartu, Estonia
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