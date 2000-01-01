Von Essen (Von Schwebs) Renata Juliana
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.03.1745
Rujen, Wolmar, Liefland, Rússia
Рождение ребёнка
15.11.1747
Отец ребёнка: Von Essen Alexander Reinhold
Pörafer, Sankt Jacobi, Viru,Estonia, USSR
Рождение ребёнка
31.10.1748
Сын: Von Essen Alexander Alexandrovich
Отец ребёнка: Von Essen Alexander Reinhold
Porafer, Estonia
Рождение ребёнка
11.04.1751
Дочь: Von Glasenapp Margarethe
Отец ребёнка: Von Essen Alexander Reinhold
ur, Ryazanskaya Oblast', Rússia
Рождение ребёнка
08.05.1759
Дочь: Catharina Renata
Отец ребёнка: Von Essen Alexander Reinhold
Flemmingshof, Lais, Tartu, Estonia