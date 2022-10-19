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Гамалея Гавриил Михайлович

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Место рождения

Клепалы, Сумська область

Дата рождения

28.05.1776

Дата смерти

16.12.1837

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1776

Отец: Гамалея Михаил Иванович

Мать: не указана

Клепалы, Сумська область
Работа или профессия
Неизвестно
подполковник
Бракосочетание
28.05.1776

Жена: Гамалея (Эссен фон-Борнеман) Юлиана (Ульяна) Александровна

Рождение ребёнка
24.12.1803

Сын: Гамалея Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Гамалея (Эссен фон-Борнеман) Юлиана (Ульяна) Александровна

Клепалы, Сумська область
Рождение ребёнка
24.01.1805

Сын: Гамалея Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Гамалея (Эссен фон-Борнеман) Юлиана (Ульяна) Александровна

Клепалы, Сумська область
Рождение ребёнка
09.05.1806

Сын: Гамалея Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Гамалея (Эссен фон-Борнеман) Юлиана (Ульяна) Александровна

Семяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
24.03.1807

Дочь: фон Левенштерн (Гамалея) Екатерина Гавриловна

Мать ребёнка: Гамалея (Эссен фон-Борнеман) Юлиана (Ульяна) Александровна

Семяновка, Сумська область
Смерть
16.12.1837

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