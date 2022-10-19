Гамалея Гавриил Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.05.1776
Дата смерти16.12.1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1776
Отец: Гамалея Михаил Иванович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
подполковник
Бракосочетание
28.05.1776
Рождение ребёнка
24.12.1803
Сын: Гамалея Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Гамалея (Эссен фон-Борнеман) Юлиана (Ульяна) Александровна
Рождение ребёнка
24.01.1805
Сын: Гамалея Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Гамалея (Эссен фон-Борнеман) Юлиана (Ульяна) Александровна
Рождение ребёнка
09.05.1806
Сын: Гамалея Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Гамалея (Эссен фон-Борнеман) Юлиана (Ульяна) Александровна
Рождение ребёнка
24.03.1807
Дочь: фон Левенштерн (Гамалея) Екатерина Гавриловна
Мать ребёнка: Гамалея (Эссен фон-Борнеман) Юлиана (Ульяна) Александровна
Смерть
16.12.1837