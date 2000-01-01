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фон Левенштерн Александр
фон Левенштерн Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1831
Пол
Мужской
Отец
Фон Левенштерн Иван Эдуард
1790 г.р.
Мать
Фон Левенштерн (Гамалея) Екатерина Гавриловна
1807 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец:
Фон Левенштерн Иван Эдуард
Мать:
Фон Левенштерн Екатерина Гавриловна
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