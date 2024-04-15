Ошлоков Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Ошлокова Агафья Осиповна
Рождение ребёнка
24.12.1895 ст.
Мать ребёнка: Ошлокова Агафья Осиповна
Восприемник
13.07.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Ольга Никифоровна Плюхина
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ошлыков Василий Андреевич
Мать ребёнка: Ошлокова Агафья Осиповна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ошлыкова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Ошлокова Агафья Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ошлокова Агафья Осиповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно