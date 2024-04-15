Ошлоков Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошлоков Андрей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Ошлыков Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Ошлокова Агафья Осиповна

Рождение ребёнка
24.12.1895 ст.

Сын: Ошлыков Федор Андреевич

Мать ребёнка: Ошлокова Агафья Осиповна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
13.07.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Ольга Никифоровна Плюхина
Рождение ребёнка
1900

Сын: Ошлыков Василий Андреевич

Мать ребёнка: Ошлокова Агафья Осиповна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ошлыкова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Ошлокова Агафья Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошлокова Агафья Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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