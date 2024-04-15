Ошлыков Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения24.12.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1895 ст.
Отец: Ошлоков Андрей Петрович
Мать: Ошлокова Агафья Осиповна
Крещение
18.01.1896 ст.
Троицкая церковь
Бракосочетание
11.06.1918 ст.
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1940
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно