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Ошлыков Федор Андреевич

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

24.12.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1895 ст.

Отец: Ошлоков Андрей Петрович

Мать: Ошлокова Агафья Осиповна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
18.01.1896 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Троицкая церковь
Бракосочетание
11.06.1918 ст.

Жена: Ошлыкова Пелагея Игнатьевна

Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошлыкова Пелагея Игнатьевна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошлыкова Пелагея Игнатьевна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошлыкова Пелагея Игнатьевна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошлыкова Пелагея Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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