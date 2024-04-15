Ошлокова Агафья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Ошлоков Андрей Петрович
Рождение ребёнка
24.12.1895 ст.
Отец ребёнка: Ошлоков Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ошлыков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Ошлоков Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ошлыкова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Ошлоков Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно