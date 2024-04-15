Ошлыков Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошлыков Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1884 г.р.

Дети

1908 г.р.
1915 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Ошлоков Андрей Петрович

Мать: Ошлокова Агафья Осиповна

Рождение ребёнка
27.09.1908 ст.

Дочь: Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Ошлыкова Елизавета Тимофеевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Ошлыкова Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Ошлыкова Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошлыкова Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошлыкова Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошлыкова Елизавета Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошлыкова Елизавета Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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