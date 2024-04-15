Ошлыков Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Ошлоков Андрей Петрович
Мать: Ошлокова Агафья Осиповна
Рождение ребёнка
27.09.1908 ст.
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Ошлыкова Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Ошлыкова Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Ошлыкова Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1928
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно