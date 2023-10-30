Ошлоков Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Ошлокова Алена Агаповна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Ошлокова Алена Агаповна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ошлоков Григорий Петрович
Мать ребёнка: Ошлокова Алена Агаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ошлокова Алена Агаповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно