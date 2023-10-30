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Ошлоков Петр Васильевич

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Ошлоков Василий Семенович

Мать: Ошлокова Аграфена Федоровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ошлоков Семен Петрович

Мать ребёнка: Ошлокова Алена Агаповна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ошлоков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Ошлокова Алена Агаповна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Ошлоков Григорий Петрович

Мать ребёнка: Ошлокова Алена Агаповна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошлокова Алена Агаповна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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