Ошлоков Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Ошлоков Петр Васильевич
Мать: Ошлокова Алена Агаповна
Рождение ребёнка
?.09.1895
Сын: Ошлоков Порфирий Григорьевич
Мать ребёнка: Ошлокова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
20.11.1896 ст.
Сын: Ошлоков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Ошлокова Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно