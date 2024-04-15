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Ошлоков Григорий Петрович

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Ошлоков Петр Васильевич

Мать: Ошлокова Алена Агаповна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.09.1895

Сын: Ошлоков Порфирий Григорьевич

Мать ребёнка: Ошлокова Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
20.11.1896 ст.

Сын: Ошлоков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Ошлокова Пелагея Михайловна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошлокова Пелагея Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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