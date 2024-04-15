Ошлокова Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.09.1895
Сын: Ошлоков Порфирий Григорьевич
Отец ребёнка: Ошлоков Григорий Петрович
Рождение ребёнка
20.11.1896 ст.
Сын: Ошлоков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Ошлоков Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно