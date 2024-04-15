Ошлокова Алена Агаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Ошлоков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Ошлоков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ошлоков Григорий Петрович
Отец ребёнка: Ошлоков Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно