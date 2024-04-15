Ошлокова Алена Агаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОшлокова Алена Агаповна

Ошлокова Алена Агаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ошлоков Семен Петрович

Отец ребёнка: Ошлоков Петр Васильевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ошлоков Михаил Петрович

Отец ребёнка: Ошлоков Петр Васильевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Ошлоков Григорий Петрович

Отец ребёнка: Ошлоков Петр Васильевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ошлоков Петр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close