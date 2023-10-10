Ошлоков Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Ошлоков Петр Васильевич
Мать: Ошлокова Алена Агаповна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ошлокова Васса Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ошлоков Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Ошлокова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Ошлоков Степан Михайлович
Мать ребёнка: Ошлокова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
01.04.1896 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Ошлокова Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно