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Ошлоков Михаил Петрович

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Ошлоков Петр Васильевич

Мать: Ошлокова Алена Агаповна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ошлокова Васса Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Ошлоков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Ошлокова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Ошлоков Степан Михайлович

Мать ребёнка: Ошлокова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
01.04.1896 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Ошлокова Евдокия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошлокова Евдокия Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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