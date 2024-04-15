(Ошлокова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1896 ст.
Крещение
18.04.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Восприемник
22.06.1908 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Евфросиния Ивановна Ошлыкова
Смерть
Неизвестно