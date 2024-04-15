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(Ошлокова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1896 ст.

Отец: Ошлоков Михаил Петрович

Мать: Ошлокова Евдокия Степановна

Крещение
18.04.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Восприемник
22.06.1908 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Евфросиния Ивановна Ошлыкова
Смерть
Неизвестно
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