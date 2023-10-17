Ошлокова Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошлокова Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Ошлоков Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Ошлоков Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Ошлоков Степан Михайлович

Отец ребёнка: Ошлоков Михаил Петрович

Рождение ребёнка
01.04.1896 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ошлоков Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ошлоков Михаил Петрович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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