Ошлокова Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ошлоков Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Ошлоков Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Ошлоков Степан Михайлович
Отец ребёнка: Ошлоков Михаил Петрович
Рождение ребёнка
01.04.1896 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ошлоков Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно