Ошлокова (Ошлокова) Васса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти03.10.1915 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Ошлоков Михаил Петрович
Восприемник
25.04.1893 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Василий Давыдович Мурашев
Восприемник
22.12.1896 ст.
Степан Сергеевич Ошлоков
Бракосочетание
02.02.1897 ст.
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
26.10.1897 ст.
Сын: Ошлыков Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Ошлыков Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
07.01.1906 ст.
Отец ребёнка: Ошлыков Григорий Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.10.1915 ст.
Причина смерти: от родов