Ошлокова (Ошлокова) Васса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошлокова (Ошлокова) Васса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

03.10.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Ошлоков Михаил Петрович

Мать: не указана

Восприемник
25.04.1893 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Василий Давыдович Мурашев
Восприемник
22.12.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Степан Сергеевич Ошлоков
Бракосочетание
02.02.1897 ст.

Муж: Ошлыков Григорий Трофимович

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
26.10.1897 ст.

Сын: Ошлыков Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Ошлыков Григорий Трофимович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.01.1906 ст.

Сын: Ошлыков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Ошлыков Григорий Трофимович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
03.10.1915 ст.
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от родов
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