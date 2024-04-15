Ошлоков Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Ошлоков Семен Иванович
Место жительства
С 1801
Из Тюменского округа Тугулымской волости (от 21.03.1801 № 815)
Место жительства
До 1822
отчислены в Томскую губернию Бийский округ Смоленскую волость
Место жительства
С 1824
Перечислены обратно из Томской губернии
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Ошлокова Аграфена Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно