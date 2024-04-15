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Ошлоков Василий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Ошлоков Семен Иванович

Мать: не указана

Место жительства
С 1801
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Тюменского округа Тугулымской волости (от 21.03.1801 № 815)
Место жительства
До 1822
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
отчислены в Томскую губернию Бийский округ Смоленскую волость
Место жительства
С 1824
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Перечислены обратно из Томской губернии
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ошлоков Петр Васильевич

Мать ребёнка: Ошлокова Аграфена Федоровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошлокова Аграфена Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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