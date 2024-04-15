Ошлоков Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошлоков Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Ошлоков Иван Емельянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Ошлоков Василий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1801
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Тюменского округа Тугулымской волости (от 21.03.1801 № 815)
Рождение ребёнка
1804

Сын: Ошлоков Тимофей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Ошлоков Осип Семенович

Мать ребёнка: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 1822
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
отчислены в Томскую губернию Бийский округ Смоленскую волость
Место жительства
С 1824
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Перечислены обратно из Томской губернии
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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