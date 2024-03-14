Ошлоков Иван Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОшлоков Иван Емельянович

Ошлоков Иван Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Ошлоков Тимофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Ошлоков Евстафий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Ошлоков Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Ошлоков Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Ошлоков Кондратий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1801
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Тюменского округа Тугулымской волости (от 21.03.1801 № 815)
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1808
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close