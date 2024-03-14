Ошлоков Иван Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1808
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1745
Рождение ребёнка
1747
Сын: Ошлоков Евстафий Иванович
Рождение ребёнка
1754
Рождение ребёнка
1763
Рождение ребёнка
1778
Сын: Ошлоков Кондратий Иванович
Место жительства
С 1801
Из Тюменского округа Тугулымской волости (от 21.03.1801 № 815)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1808